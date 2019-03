REDAZIONE TERMOLI

«Niente gasdotti, niente trivelle… viva il Molise bello e ribelle». Sono partiti anche dal basso Molise per partecipare alla marcia per il clima e contro le grandi opere, la manifestazione che si è tenuta a Roma per «unire le battaglie di coloro che stanno lottando per migliorare il mondo in cui vivono», hanno affermato gli attivisti di associazioni e movimenti come i No Tav, i No Triv, i No Tap, e i cittadini di Taranto che chiedono la chiusura dell’Ilva. Tra di loro anche gli attivisti bassomolisani impegnati da anni nelle battaglie contro le trivelle e per la tutela dell’ambiente. Tra di loro anche i “Discoli del Sinarca”, il gruppo che da tempo si sta battendo per fermare la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. «Abbiamo voluto ribadire ancora una volta la nostra contrarietà al gasdotto e al centro di stoccaggio del Sinarca – hanno affermato i giovani – nei prossimi mesi dovrebbero partire i lavori per la realizzazione del gasdotto in questione. Il Basso Molise verrà devastato da un’opera che non comporterà nessun tipo di beneficio per i cittadini, anzi questi ultimi saranno costretti a sopportare tutti i rischi e i costi. Infatti queste opere, una volta inserite nella Rete nazionale dei gasdotti, vengono caricate direttamente sulla bolletta come servizi di rete. Il gasdotto in parola, inoltre, attraverserà il meraviglioso bosco Corundoli di Montecilfone. La difesa di questo angolo di paradiso è diventata il simbolo della nostra battaglia. Il Consiglio Comunale di Montecilfone, con una decisione a dir poco discutibile, lo ha svenduto per la ridicola somma di 70 mila euro. Dopo aver appreso la notizia abbiamo deciso di promuovere una petizione al fine di scongiurare che i lavori per la realizzazione del gasdotto Larino – Chieti deturpino una delle aree naturali più importanti della Regione Molise. In soli due mesi siamo riusciti a raccogliere oltre 1000 sottoscrizioni, un risultato straordinario. Non arretreremo di un centimetro, il Bosco Corundoli non si tocca». Una manifestazione che ha visto una adesione importante anche dal basso Molise e che, di fatto, ha voluto ribadire la necessità di «mettere al centro le vere priorità del paese e la salute del Pianeta. Il modello di sviluppo legato alle grandi opere inutili e imposte non è solo sinonimo, come denunciamo da anni, di spreco di risorse pubbliche, di corruzione, di devastazione e saccheggio dei nostri territori, ma è anche l’incarnazione di un modello di sviluppo che sta portando alla catastrofe ecologica».