Niente energia elettrica, lunedì chiuse le scuole di via De Gasperi a Campobasso

E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato al Comune di Campobasso, nella giornata di oggi, domenica 30 ottobre 2022, che a seguito dei lavori da svolgere sui propri impianti nella giornata di lunedì 31 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13:00, l’interruzione dell’energia elettrica riguarderà, oltre alle strade già segnalate in precedenza, anche la Scuola dell’infanzia Cep Sud, la Scuola primaria Giovanni Paolo II e la Scuola primaria Mascione, ubicate in via De Gasperi 21 H, e la Scuola dell’infanzia Cep Nord, ubicata in via De Gasperi snc.

Per questo motivo il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina,ha deciso di predisporre un’ordinanza di chiusura in via cautelativa e precauzionale, riguardante proprio la Scuola dell’infanzia Cep Sud, la Scuola primaria Giovanni Paolo II e la Scuola primaria Mascione, ubicate in via De Gasperi 21 h, e la Scuola dell’infanzia Cep Nord, ubicata in via De Gasperi snc, per l’intera giornata di lunedì 31 ottobre 2022.