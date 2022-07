Niente dissesto per il Comune di Venafro, la Corte dei Conti accoglie il ricorso

Soddisfatto il sindaco Ricci: è il riconoscimento di anni di lavoro serio, scrupoloso, responsabile, amministrando il Comune con l’accortezza che avremmo avuto a casa nostra

La Corte dei Conti, sezioni Riunite in composizione speciale, ha accolto il ricorso del Comune di Venafro contro la decisione della sezione controllo Molise e ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Ha dato ragione al Comune molisano.

Entusiasta e soddisfatto il commento del sindaco Alfredo Ricci che afferma:

“È il riconoscimento di anni di lavoro serio, scrupoloso, responsabile, amministrando il Comune con l’accortezza che avremmo avuto a casa nostra e di settimane estenuanti per spiegare bene alla Corte dei Conti di Roma la reale situazione. Grazie a chi ha creduto in questo lavoro, a chi ci è stato vicino, e soprattutto ai Venafrani per la forza che ci danno ogni giorno. Andiamo avanti”.