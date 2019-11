Niente derrate per i laboratori, protestano gli studenti dell’Alberghiero

Hanno denunciato la mancanza di derrate per le attività di esercitazione gli studenti dell’Istituo Alberghiero di Vinchiaturo che questa mattina, 21 novembre, sono scesi per strada per denunciare una situazione che a loro dire starebbe creando dei problemi. In particolare gli studenti hanno denunciato che sono partiti solo i lavoratori delle terze ma con le rimanenze dello scorso anno scolastico e il materiale residuo esclusivamete per una settimana.