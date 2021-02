Niente da fare per la gestione del parco di via Pirandello. Bando deludente: bocciata l’unica candidatura

A Palazzo San Giorgio speravano di trovare una via d’uscita per la concessione-gestione del parco di via Pirandello, soggetto a degrado ed abbandono da diversi anni, mai interessato da un concreto piano di rilancio. Ebbene, dopo un bando esplorativo comunque aperto ad una serie di possibilità per favorirne il rilancio, il comune si è ritrovato con un risultato alquanto deludente. Una sola offerta, considerata “inidonea”, ha chiuso anzitempo la partita senza aggiudicazione.

La scomoda collocazione e il ‘look’ poco appetibile – va detto – non facilitavano l’operazione, seppur partendo dalla volontà di rilanciare l’area e ascoltare progetti. “Parliamo di un sito abbandonato del tutto, di cui non si è mai occupato nessuno negli ultimi anni – aveva spiegato l’assessore Cretella accompagnando la pubblicazione del bando – l’idea dell’amministrazione è quella di rilanciarlo, aspettando delle offerte concrete. Si può pensare ad un’area sportiva, ludica, di interesse per le famiglie, insomma proposte di ogni tipo che possono essere valutate”.

Speranze deluse, come evidenzia lo scarso interesse mostrato e l’assenza di idee. Più di qualche cittadino, negli ultimi mesi, si era informato, anche spinto da semplice curiosità, chiedendo quantomeno un taglio delle erbacce che rendono persino impraticabile l’accesso. Uno stato di abbandono totale ora destinato a proseguire.