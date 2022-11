Niente albero di Natale per il Papa, la Forestale blocca tutto

Colpo di scena nel bosco di Agnone, tra Molise e Abruzzo. Una novità clamorosa, riguardo all’abbattimento dell’albero di Natale da donare al Papa per piazza San Pietro. Questa mattina, proprio mentre la ditta boschiva si stava accingendo a tagliare il secolare abete bianco, vecchio di duecento anni, i carabinieri forestali hanno bloccato tutte le operazioni. Come sostenuto nei giorni scorsi dall’avvocato e ambientalista Dario Rapino, infatti, mancava l’autorizzazione della Regione Molise. Per questo motivo, stop al taglio e tutto rinviato alla Regione Molise che dovrà, se vuole, autorizzare il contestato taglio.