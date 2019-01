Nient’affatto curata la Strada 25, la trafficatissima e principale arteria provinciale che attraversa la pianura venafrana

REDAZIONE

Cinque chilometri di asfalto che tagliano in due la pianura venafrana e che ogni giorno sono percorsi da

intenso e velocissimo traffico interregionale su gomma sia leggero che pesante. E’ “la fotografia” della

Strada 25, la principale arteria provinciale che attraversa la predetta pianura da est ad ovest e che è

conosciuta anche come Via Vecchia, nome purtroppo assai rispondente allo stato delle cose, vale a dire alle

condizioni del tracciato in questione. Tantissimo, come detto, il traffico interregionale leggero/pesante su

gomma che ogni giorno la percorre nel doppio senso di marcia anche a velocità sostenuta specie nel verso

est/ovest data la pendenza in atto, ma purtroppo a fronte di tanta continuativa e velocissima percorrenza

non fanno riscontro servizi adeguati alle necessità. Veniamo a quanto non va alla 25. Segnaletica

orizzontale praticamente inesistente perché cancellata da tempo immemorabile dall’intenso traffico su

gomma. Segnaletica verticale per lo più abbattuta da vento, intemperie varie e soprattutto dalla mancanza

della benché minima manutenzione. Fondo asfaltato per lo più sconnesso ed avallato con conseguenti

pericoli per quanti sfrecciano. Guardrail laterali, quando presenti …, in gran parte coperti da erbe, cespugli

e vegetazione varia che, non tagliati e non rimossi da lustri (!), hanno avanzato anche di metri invadendo la

sede stradale e rimpicciolendola di parecchio. Attraversamenti pedonali inesistenti e tant’altro ancora a

dire della pericolosità della 25 o Via Vecchia, sulla quale purtroppo non sono mancati negli ultimi anni

incidenti anche mortali (l’ultimo, recentissimo, vide vittima un giovane capofamiglia venafrano che

rientrava a casa al termine del lavoro in fabbrica). Una strada, cioè, per la quale non esiste traccia di

manutenzione da parte della Provincia d’Isernia, nonostante l’intensissimo traffico interregionale che ogni

giorno l’attraversa, venendo percorsa da tanti come una sorta di variante esterna sud a Venafro perché

consente di bypassare tale abitato cittadino venafrano spostandosi da est ad ovest, e viceversa. Nonostante

ciò, è bene ribadirlo per sottolineare quanto non va, la sua manutenzione è assai relativa! Data la

situazione, e soprattutto vista l’utilità della 25 (o Via Vecchia) e ricordato che l’arteria serve come il pane

anche agli agricoltori dell’estremo Molise occidentale per spostarsi coi mezzi agricoli e raggiungere i terreni

da coltivare, è auspicabile che l’Ente Provincia d’Isernia destini finalmente attenzioni, impegni e risorse

economiche alla cura di tale arteria, principalmente per garantire sicurezza e tranquillità a quanti se ne

servono.