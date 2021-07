Nidificazione di tartarughe in spiaggia a Petacciato: “Fate attenzione”

La scorsa settimana il Centro studi Cetacei ha registrato due tentativi di nidificazione di Caretta caretta sulle coste di Abruzzo e Molise.

Il primo è stato segnalato nel comune di Giulianova, il secondo tentativo invece è stato in Molise la scorsa domenica a Petacciato. In questo caso le tracce della tartaruga erano ben evidenti ma non c’è stata deposizione e la ricerca ha reso esito negativo.

“I tentativi di nidificazione a queste latitudini sono sempre più frequenti -hanno fatto sapere dal Centro studi Cetacei- non possiamo quindi escludere che ce ne saranno altri nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che in caso di avvistamento di una tartaruga in nidificazione è fondamentale tenersi lontani dall’animale e non arrecare disturbo di alcun tipo. Invitiamo inoltre tutti coloro che si trovano sulle spiagge di notte o nelle primissime ore del mattino a prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali tracce.

Segnalate eventuali avvistamenti di tartarughe o tracce alla Guardia Costiera chiamando il numero gratuito 1530”.