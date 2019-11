Nicosia alla Occhionero: «Dai l’Iban, se mandano non denunciamo le irregolarità»

In un messaggio alla deputata, che sarà convocata in commissione Antimafia, l’ex collaboratore chiedeva denaro ad una cooperativa operante nel carcere della Giudecca a Venezia

ROMA. «Si è tenuto l’ufficio di presidenza (ieri, 6 novembre, della commissione parlamentare Antimafia, ndr) per occuparci immediatamente del problema Nicosia-Occhionero». Lo ha detto intervenendo in Senato il presidente, Nicola Morra mentre, poche ore fa, il segretario della commissione, Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) ha formalmente richiesto allo stesso Morra l’audizione della deputata di Italia Viva, il cui ex collaboratore parlamentare, Antonello Nicosia, è stato arrestato dalla Procura distrettuale di Palermo con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Passepartout”.

Intanto, emergono nuovi dettagli riguardo ai messaggi vocali tra Nicosia e la Occhionero. Gli ultimi riguardano la registrazione ambientale, piazzata in auto lo scorso 14 febbraio, in cui Nicosia, secondo la Procura di Palermo, nei primi due audio, dice: «Ma se lei compra 5 Louis Vuitton all’anno io e te ne dobbiamo comprare almeno una, capito? Ne dobbiamo comprare una altrimenti questa cosa della moglie e del marito esce fuori, capito?». E poi: «Dai l’Iban quando chiamano dici “senta io non ho tempo, le sto dando Iban, il mio Iban, in base a quello che mandano eventualmente modifichiamo le dichiarazioni ma… capisci che non si può fare gratis questa cosa».

Si tratta di messaggi vocali che secondo la procura Nicosia ha «verosimilmente inviati alla donna», cioè la deputata Occhionero. Da qui l’accusa: “Farsi corrispondere del denaro dai titolari di una cooperativa – scrivono nel decreto di fermo – che, all’interno della Casa circondariale della Giudecca a Venezia, gestiva la Sezione in cui erano detenute le donne madri; all’esito di una ispezione, infatti, il Nicosia e la Occhionero avrebbero riscontrato una serie di irregolarità e il primo proponeva quindi al deputato di chiedere del denaro per modificare il contenuto della relazione che avrebbero dovuto redigere”. Sempre secondo gli investigatori «l’iniziativa criminosa veniva illustrata dal Nicosia anche all’avvocato Capano», legale – tra gli altri – di Filippo Guttadauro.

È il terzo audio, che non è un messaggio vocale ma è stato captato sempre dall’ambientale piazzata nell’auto di Nicosia il 19 febbraio 2019: «Giù, a me non mi compra nessuno… non è che hanno fatto il bonifico queste delle cooperative rosse… quando fanno il bonifico bancario ed io sono soddisfatto di quello che mi hanno mandato… io sto zitto… va bene? Ne racconto metà, ah mi dice la racconti? Certo che la racconto… perché ci sono i bambini in galera… io non posso non raccontarla però se eventualmente fanno il bonifico bancario ed è abbastanza interessante io… eventualmente ne racconto metà…».

In un’intervista al Fatto, l’avvocato Capano ha chiarito che «il senso era esattamente l’opposto. Nicosia si era reso conto che non c’era un’attività sul piano trattamentale che corrispondesse a un’attività della cooperativa. La Occhionero invece si rendeva conto delle difficoltà delle cooperative e diceva ad Antonello: “Non ci andiamo così pesante su questa cosa”. Lui rispondeva: “Ma no, noi dobbiamo denunciarla”. In questo contesto Nicosia mi dice la frase: “Ma che a noi ci pagano questi per non denunciare?”. Non certo perché volesse essere pagato davvero».