Nicole, scomparsa e ritrovata dopo una notte al gelo. Il giudice proroga le indagini: altri sei mesi

Accolta la richiesta del pm Carollo, titolare dell’inchiesta. I Carabinieri di Bojano avranno altro tempo utile per ricostruire esattamente cosa sia accaduto quella notte tra il 2 e 3 aprile nelle campagne di Limosano

Altri sei mesi per capire cosa sia realmente accaduto nella notte tra il 2 e 3 aprile. Dodici, tredici ore a ‘vagare’ nelle campagne, poi il lieto fine: Nicole, la bambina di 5 anni scomparsa nelle campagne tra Limosano e Sant’Angelo venne ritrovata, infreddolita ma in buone condizioni a qualche centinaio di metri dalla villetta di contrada Fonte San Pietro. Erano le 12 circa di domenica 3 aprile.

Da allora le indagini della Procura di Campobasso, sin da subito insospettita dalla reale possibilità che la bambina si fosse allontanata volontariamente da casa, non si sono fermate.

E nelle ultime ore è arrivata anche la proroga delle indagini

Il gip del Tribunale di viale Elena ha accolto la richiesta della dottoressa Carollo, pm titolare del caso. I carabinieri di Bojano, coordinati dal capitano Pica, avranno altro tempo utile per inserire ogni tessera del mosaico al posto giusto. E fornire una risposta alle tante domande che non hanno, ad oggi, trovato ancora risposta.

Dove ha dormito la piccola Nicole quella notte? come mai i suoi vestiti erano puliti? Eppure fino a qualche ora prima aveva piovuto a dirotto. Come ha potuto resistere a temperature vicine allo zero per tutte quelle ore?

Di qui la possibilità, che di giorno in giorno ha preso sempre più concretezza, che la piccola non fosse sola.

Ma chi l’avrebbe portata lontano da casa? E chi l’ha poi lasciata in quell’angolo di campagna?

Ad oggi ci sono alcuni punti fermi: c’è una persona indagata. Si tratta della madre della bambina che deve rispondere di abbandono di minore. Una mamma premurosa e presente, dicono in paese, che ha ammesso di essersi allontanata da casa la sera del due aprile, frangente in cui Nicole è scomparsa.

Non si sa se la bambina si sia allontanata a notte fonda di sua iniziativa o se costretta da qualcuno. Non è ancora chiaro se abbia davvero scavalcato la finestra al pian terreno o sia uscita dalla porta principale. E’ davvero molto strano, però, che Nicole sia potuta rimanere una notte intera da sola.

I Carabinieri hanno più volte ascoltato la famiglia nonché gli amici più intimi, raccolto testimonianze, acquisito materiale come le planimetrie della zona, i rilievi dei droni nonché i tabulati telefoni. E nei prossimi mesi, alla luce della proroga delle indagini, gli accertamenti continueranno a ritmo serrato.