Nicole non avrebbe vagato un’intera notte, sotto la lente dei Carabinieri casolari e masserie

L’ipotesi di un allontanamento volontario scricchiola sempre più. Ma allora dove ha trascorso tutte quelle ore la piccola? I militari continuano ad ascoltare parenti e amici

Nulla può essere lasciato al caso. La vicenda della piccola Nicole ce lo ha insegnato. Quella che in un primo momento può apparire come una verità cristallina, lampante, nel corso dei giorni può iniziare a vacillare. Fino a perdere di credibilità.

Se nelle ore immediatamente successive il ritrovamento della bambina, l’unica e plausibile preoccupazione fosse l’accertamento delle sue condizioni (per fortuna sin dal primo momento è apparsa in buona salute nonostante le condizioni estreme per una ragazzina di 5 anni, freddo gelido in primis), a cui è seguito un entusiasmo generale alimentato dall’impegno e dalle operazioni messe in campo dai soccorsi, già dal lunedì lo spazio è stato lasciato alle indagini.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del capitano Rosano, insieme ai colleghi della Compagnia di Bojano, non si sono fermati un istante, tornando più volte a battere i luoghi in cui Nicole avrebbe vagato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile.

Da ieri, inoltre, e per tutta la mattinata di oggi (martedì 12 aprile) sono in corso nuovi colloqui con i familiari della bimba e con le persone vicine. Se dovesse essere necessario ascolteremo l’intero paese, spiegano gli inquirenti.

Si attendono, inoltre, i risultati degli accertamenti effettuati sui tabulati telefonici e sui dispositivi (cellulari) su cui si è concentrata l’attenzione dei Carabinieri, così come sulle planimetrie della zona e dei terreni che circondano l’abitazione di contrada Fonte San Pietro per individuare casolari, masserie o ristori dove con probabilità Nicole ha potuto trascorrere la notte.

La verità potrebbe essere nascosta in 90 minuti, tra le 21.30 e le 23, ora in cui è stato lanciato l’allarme. La mamma, unica indagata per abbandono di minore avrebbe cambiato la sua versione, ammettendo di essersi allontanata da casa, non senza però chiudere prima la porta principale.

Poi c’è una domanda che chi ha seguito la vicenda si sarà sicuramente posto: come mai una bambina, che seppur piccola ha sempre 5 anni, non riesca a supportare le indagini degli inquirenti raccontando (come tutti i bambini) ciò che gli è accaduto?

A quanto pare, infatti, Nicole – nei momenti in cui è stata ascoltata in forma protetta ovvero alla presenza di una psicologa e di esperti – oltre che spiegare di aver camminato e di essere uscita di casa non avrebbe fornito ulteriori dettagli.

Sembrerebbe non ricordare un granché. Ad ogni modo Carabinieri e Procura non si fermeranno fin quando ogni tassello della vicenda tornerà al proprio posto.