“Nicole è stata portata lì da qualcuno”, l’opinione degli abitanti di Limosano

Le interviste raccolte in paese a “La vita in diretta”

Nicole è stata presa da qualcuno che poi l’ha fatta ritrovare, ma senza fare i conti con l’imponente macchina dei soccorsi che si sarebbe messa in moto al momento della sparizione della bambina. È questa l’opinione dominate tra gli abitanti di Limosano, raccolta da “La Vita in diretta” in onda su Rai Uno, nel paese di origine del padre, a quasi una settimana dalla vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso anche la comunità di Sant’Angelo Limosano dove risiede la famiglia della piccola.

Secondo quanto finora ricostruito, Nicole non può aver fatto tutto da sola con la madre che, in quel momento, sembrerebbe essersi allontanata da casa con una terza persona mentre il marito non era ancora rientrato. Ci sarebbe anche l’ipotesi di un presunto dispetto ai danni di uno dei genitori o entrambi e su questo si cercano elementi all’interno della famiglia. Ma al momento, gli inquirenti si stanno concentrando nell’analisi dei messaggi scambiati tra i parenti durante le ricerche. Molti dei quali sarebbero stati cancellati, ma recuperati da chi indaga per unirli a tutti gli elementi raccolti per dargli una forma e non si esclude che qualche altro elemento possa emergere nelle prossime ore.

