Nicola Zagaria: “La liberazione politica con i fatti”

Nicola Zagaria, coordinatore regionale del movimento Alternativa, nel giorno che ricorda il 25 aprile del ‘45, lancia un appello ai molisani per avviare una nuova liberazione in nome proprio dell’Alternativa all’attuale sistema:

“Siamo l’unico partito non tradizionale e non omologato. Siamo l’unico partito con una storia parlamentare di coerenza, dignità e rispetto dell’impegno elettorale preso con gli elettori. Siamo l’unico partito che può rappresentare nel presente e nel futuro una speranza per un paese e per i territori dagli interessi che li hanno dilaniati e asserviti a sistemi di potere avversi al bene collettivo ed ai cittadini.

Siamo l’unico partito che guarda alla politica con un progetto lungimirante, fuori dagli schematismi, fuori dagli assembramenti di potere e dell’asservimento dominante euroatlantista.

Siamo l’unico partito in cui iscritti e attivisti sono protagonisti per mezzo della democrazia diretta e della partecipazione libera e civica. Siamo l’unico partito fuori delle vecchie insignificanti logiche di destra e di sinistra. Guardiamo avanti. Con fiducia e coraggio. La liberazione bisogna farla non solo ricordarla. Partecipa con noi. Liberiamo l’Italia.

Liberiamo il Molise”.