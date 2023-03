Nicola Zagaria, anestesista al Veneziale, coordinatore regionale di Alternativa

È Nicola Zagaria, anestesista al Veneziale di Isernia, vicepresidente nazionale di Alternativa, il primo coordinatore regionale del movimento che è nato a livello nazionale nel 2021. Zagaria, nel suo primo comunicato, in vista delle regionali 2023, afferma:

“Dopo l’esperienza della scorsa legislatura, nascono i gruppi territoriali dell’unica forza parlamentare che ha svolto coerentemente il ruolo di opposizione alla neo-restaurazione voluta dai vecchi e nuovi partiti, che conducono ormai da anni alla deriva il Nostro Paese.

È evidente la necessità di creare progetti e programmi che si alimentino dal basso, dall’impegno di cittadini per i cittadini, con serietà e competenze, che vengano integrate in una nuova classe dirigente dotata di ispirazioni innovative,

L’esperienza che ha fatto saltare il sistema nel 2018 e che ha di fatto fallito, non è per noi terminata. Vogliamo arricchirla e rinnovarla sul panorama molisano, così tanto mortificato, dando voce ai cittadini, giovani e meno giovani, che credono ancora in un Molise libero dai padroni e dai politicanti di turno, tentando di rappresentare chi non si sente rappresentato.

Tenteremo di mettere in campo, in vista della competizione del 2023, una proposta elettorale diversa e trasversale, ma distante dai finti ideologismi dei blocchi di potere di destra e di sinistra, responsabili del disastro regionale e degli interessi di parte nel nome delle vecchie logiche e della finta opposizione ad un sistema di gestione troppo lontana dala tutela sostenibile del benessere collettivo.

ALTERNATIVA vuole alimentare nuova fiducia ed entusiasmo verso una idea di cambiamento condivisibile e di regione finalmente più incisiva, attiva e moderna.

Vi invitiamo a partecipare con coraggio in prima persona, affinché ogni iscritto ed attivista divenga protagonista di un processo di libertà, come merita il popolo molisano”.

Nasce così il coordinamento regionale del Molise, affidato al referente del Direttivo Nazionale, nonché Vicepresidente del partito ALTERNATIVA, Nicola Zagaria, medico anestesista – rianimatore in forza al reparto ospedaliero del Veneziale in Isernia.