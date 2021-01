Nicola Vizzarri in cima alla classifica del “Miglior Chef d’Italia” con premio bonus

E’ il primo in classifica. Lo chef di Termoli, Nicola Vizzarri è in cima al podio del nuovo contest targato Sky, ‘Il migliore Chef d’Italia”. Una sfida all’ultimo piatto nella quale lo chef Vizzarri è riuscito ad ammaliare giuria e pubblico a casa attraverso i suoi piatti ispirati alla nostra regione. Tra i 30 chef selezionati in tutta Italia Vizzarri ha rappresentato con la sua arte e la sua creatività il Molise. I parametri della valutazione basati su tecnica, preparazione, gusto, difficoltà di esecuzione e scelta degli ingredienti hanno premiato lo chef termolese che nella puntata di ieri, 25 gennaio, è salito in classifica balzando al primo posto con un punteggio di 155. Saranno in totale 10 le puntate del programma in onda dallo scorso 14 dicembre in prima serata su Canale Italia, sia nella piattaforma Sky che sul digitale terrestre. Mancano ancora 3 puntate alla fine del programma. Non ci resta che fare il tifo per lo Chef Nicola Vizzarri ed il nostro Molise.