Nicola muore all’indomani del suo 14esimo compleanno: Montenero è in lutto

Nella tarda mattinata di oggi dall’ospedale Riuniti di Foggia è stata dichiarata la morte cerebrale del giovane. Il sindaco di Montenero, Simona Contucci, si è recata in ospedale. Sarà lutto cittadino

Se ne è andato all’indomani del suo 14esimo compleanno. Nicola Stante, il ragazzo folgorato da un palo della pubblica illuminazione mentre giocava con i suoi compagni, è venuto a mancare questa mattina, 11 luglio. Dall’ospedale Riuniti di Foggia, dove era ricoverato in Rianimazione, è giunta la notizia che nessuno mai avrebbe voluto sentire: è stata dichiarata la morte cerebrale di Nicola.

Una vita giovane, spezzata sul nascere degli anni più belli. Troppo presto per andare via.

Le condizioni di Nicola si erano aggravate quattro giorni fa, quando l’amministrazione comunale aveva anche deciso di rinviare gli eventi della Notte Fucsia e i concerti come segno di rispetto per il dolore della famiglia.

Il ragazzo, la sera del 28 giugno scorso, era arrivato in gravi condizioni dall’ospedale San Timoteo di Termoli trasportato dai sanitari del 118 Molise e dai volontari della Misericordia che lo avevano immediatamente soccorso. La comunità di Montenero che per due settimane ha pregato incessantemente per Nicola ora è sotto shock.

Il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci -così come riportato da ilmattinoquotidiano.it – si è recata all’ospedale Riuniti di Foggia, dove il tredicenne era stato ricoverato in Rianimazione con una ustione di terzo grado alla spalla e in coma farmacologico dopo la tragedia avvenuta nel parco giochi intitolato a don Nino, vicino alla chiesa di San Paolo dove quella sera era in corso la festa di quartiere.

In Municipio, secondo fonti attendibili, si stanno predisponendo gli atti per il lutto cittadino mentre il magistrato disporrà l’autopsia. Sul caso era stata aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Larino con accertamenti tecnici ed il lampione era stato sequestrato.