Nicola Mastronardi presenta “Figli del Toro”

Il secondo romanzo storico dell’Autore di “Viteliu.Il nome della Libertà”

Annunciato ormai da un mese sui social, arriva al pubblico “Figli del Toro” il secondo romanzo storico di Nicola Mastronardi, autore del fortunato “Viteliú. Il nome della libertà”, long seller pubblicato nel 2012 e ancora ampiamente sulla cresta dell’onda. Pubblicato da Volturnia Edizioni e prodotto da “Flavour of Italy Academy”, il romanzo sarà presentato a Campobasso venerdì 6 dicembre, ore 17.00 presso la sede della Fondazione Molise Cultura – Via Milano, 15. Venti anni prima delle vicende raccontate in Viteliú, alcuni dei personaggi sono alle prese con lo scoppio della Guerra Sociale, la più violenta e sanguinosa mai combattuta sul suolo italiano nei tempi antichi, e con la nascita della Confederazione Italia, primo seme politico della nostra attuale nazione. Mentre la guerra imperversa, la vita familiare e affettiva di tutti i protagonisti viene travolta dal tremendo conflitto in un susseguirsi di avvenimenti epici, avvincenti ma anche dolorosi ed emozionanti. Le vicende si arrestano nell’estate del 90 a.C. quando gli Italici sembravano avere la meglio nei confronti della odiata Repubblica romana. Il seguito lo si potrà leggere negli altri due libri in preparazione da parte di Mastronardi che completerà la Trilogia entro il 2022. La storia antica dell’Appennino diviene dunque protagonista di una vicenda letteraria che promette di dare un forte contributo alla memoria e alla identità storica di interi territori.