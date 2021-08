Coronano uno dei sogni piu’ belli, quello di promettersi amore eterno davanti all’altare della chiesetta dell’antica masseria “Posta di Pietrafitta” in Foggia. In questo giorno meraviglioso, in cui guardarsi negli occhi pronunciando il sì, auguriamo con infinito affetto a questa coppia frizzante un futuro sereno e luminoso e che la felicita’ di oggi sia domani e per sempre. Un augurio speciale dai vostri parenti ed amici tutti.