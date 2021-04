Nicola Braccio neo-laureato in Infermieristica, congratulazioni

Una giornata speciale da non dimenticare. Il dottor Nicola Braccio ha conseguito la laurea in infermieristica presso il dipartimento di Medicina e Scienze della salute “Vincenzo Tiberio” degli studi del Molise. La discussione della sua tesi è stata apprezzata e premiata con merito. Il dottor Nicola ha scelto un tema molto versatile. “La presa in carico del paziente con infarto del miocardio acuto;responsabilità e competenze dell’infermiere”.Un percorso tortuoso, frutto di sacrifici, responsabilità, impegno costante e professionalità. A te che hai grande passione per il tuo lavoro un augurio speciale ed un in bocca al lupo per la tua carriera lavorativa. Congratulazioni per la tua laurea meritata Dottor Nicola Braccio.