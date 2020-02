Nico Venditti riconfermato presidente del sindacato balneatori Molise

REDAZIONE TERMOLI

Si è tenuto in mattinata a Termoli l’assemblea del SIB (Sindacato Italiano Balneari) aderente alla Confcommercio Molise, chiamato al rinnovo della cariche. Al termine dei lavori gli imprenditori, alla presenza del presidente confederale Paolo Spina, ha riconfermato alla presidenza Domenico Venditti, detto Nico. Con lui nel consiglio entrano Eliana Di Fortunato, Maurizio Grave, Massimo Balante ed Ettore Bruscino, in rappresentanza della quasi totalità degli stabilimenti della costa molisana. Il Sib Molise ribadendo il proprio impegno per la prossima stagione estiva, conferma il costante dialogo con le istituzioni regionali e locali per il miglioramento dell’accoglienza e dei servizi in ambito turistico, con la messa in campo di iniziative future. Anche dal Molise l’assemblea, infine, in occasione dei lavori iniziati ieri a Roma del Tavolo interministeriale per l’esame delle problematiche relative all’applicazione della legge sui quindici anni e per l’emanazione del DPCM di riforma del settore, chiede l’impegno dei parlamentari molisani e del Governo affinché si adoperino per la rapida applicazione della legge n. 145\2018 e si risolva definitivamente il problema della cd Bolkestein. A Domenico Venditti vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte del presidente regionale di Confcommercio Paolo Spina e dell’intero sistema confederale.