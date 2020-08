Niccolò Fabi ha incantato Campobasso: un successo l’apertura del Summer Festival

Una grande successo. Di “critica e di pubblico”. Gli apprezzamenti sono stati unanimi e il concerto di Niccolò Fabi ha entusiasmato i cittadini di Campobasso. Ma non solo. Perché ad assistere all’attesa performance del cantautore romano sono giunti anche da fuori regione. Pubblico emozionato e composto, nel massimo rispetto delle regole, ha assistito ieri sera, lunedì 25, a Campobasso, presso il parco De Filippo, all’atteso concerto che ha dato il via libera al Campobasso Summer Festival. Una prima serata che è stata, evidentemente e indubbiamente, un successo. E non poteva essere diversamente perché Niccolò Fabi rappresenta una garanzia. Ed ha emozionato e incantato, con le sue note e la sua poesia, i tanti accorsi nella piccola oasi verde del capoluogo di regione. La serata di ieri è stata certamente importante per la città. Che ha risposto con entusiasmo e rigore: nonostante le norme restrittive anticovid, centinaia di persone hanno potuto assistere in totale sicurezza al suggestivo concerto di Niccolò Fabi.

