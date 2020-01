Nicandro Franchitti di Pozzilli nel “Giardino dei Giusti” al Museo Yad Vashem di Gerusalemme”

Nell’ultima grande guerra si prodigò per gli ebrei nella Capitale

Cerimonie e ricordi in tanti angoli della nostra nazione per commemorare e sottolineare l’impegno sociale, umano e civile di numerosi italiani prodigarisi per essere vicini e in molti casi salvare gli ebrei che vivevano a Roma nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, sottraendoli alla insensata furia nazista. Esempi altissimi di altruismo ed umanità ufficialmente riconosciuti dalle organizzazioni politiche internazionali. Tra i tanti personaggi protagonisti di gesti di profonda solidarietà va ricordato un molisano, Nicandro Franchitti di Pozzilli, autore di azioni di assoluta umanità per soccorrere gli ebrei della Capitale anche a costo della propria vita e dell’incolumità della sua stessa famiglia. La vicenda è tratteggiata in “Nobiltà della vita” dallo scrittore venafrano Tonino Atella. “Uomo tranquillo, Nicandro, molisano di origine, -scrive l’autore- ammogliato e residente con la famiglia nella Capitale dov’è impiegato. E’ di carattere socievole, sorridente ed intrattiene con gli altri ottimi rapporti. In famiglia è benvoluto e moglie e figli ne apprezzano la bontà d’animo, il suo spirito aperto e la disponibilità continuativa. Proviene dalla piccola provincia molisana e del suo territorio ha conservato schiettezza, semplicità e sincerità, elementi che ne fanno un bel personaggio, amico di tutti. Si è nel periodo bellico, ai primi anni ’40, e la repressione e i rastrellamenti nazisti sono continui, capillari e terribili nel rione ebraico della Città Eterna. Il molisano conosce tante famiglie ebree e, quando la caccia a tale razza da parte delle truppe tedesche diviene intensa, Nicandro si sente in dovere di proteggere e difendere quegli esseri sfortunati e perseguitati. Conosce come le sue tasche il ghetto ebreo nella Capitale e prende a trascorrervi interi pomeriggi e serate per aiutare chi vi abita a sfuggire alla rappresaglia nazista. La sua è una instancabile ed encomiabile gara di solidarietà e vicinanza a tante famiglie. Porta loro di nascosto generi di prima necessità, trova un rifugio sicuro per tutti, soccorre come può i malati e gli anziani, ed il più delle volte prende viveri, coperte ed altro da casa sua, con la moglie consenziente, per portare a chi è in difficoltà. Nel periodo la propria vita è interamente dedicata alla causa ebraica, correndo a sua volta seri rischi personali per alleviare sofferenze e paure di tanta gente che, terminata la guerra, non dimenticherà quanto fatto dal buon Nicandro di Pozzilli, riconoscendogli i giusti meriti e tributandogli rilevantissimi attestati internazionali di natura socio/civile. A guerra conclusa infatti lo Stato di Israele rende omaggio e meriti a quanti si sono prodigati per aiutare gli ebrei e nel 1963 dalla Suprema Corte Israeliana viene ufficialmente istituita l’altissima onorificenza de “I Giusti tra le Nazioni”, individuando tutti coloro che avevano rischiato la loro vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista. Ventimila oggi sono “I Giusti” nel mondo e tra questi figurano 417 italiani insigniti di tale prestigioso riconoscimento. A ciascuno de “I Giusti” è stata assegnata una speciale medaglia con inciso il proprio nome, consegnato un certificato d’onore e riconosciuto il privilegio di essere annoverato nel “Giardino dei Giusti” presso il Museo Yad Vashem di Gerusalemme. Ad ogni “Giusto” è stata altresì dedicata la piantumazione di un albero, che nella pratica della tradizione ebraica indica il desiderio del ricordo perenne di una persona cara. La cerimonia tenutasi presso il predetto Museo di Gerusalemme o nel Paese di residenza del “Giusto,” se questi non era in grado di muoversi. Inoltre è stata riconosciuta al “Giusto” l’onorificenza della cittadinanza onoraria dello Stato di Israele.Tutto questo ufficialmente tributato anni dopo alla memoria dello scomparso zio Nicandro, come veniva chiamato nel paese di origine. La moglie, il figlio, la nuora e i nipoti, ovviamente emozionati, sono stati onoratissimi nel ricevere gli attestati ufficiali di merito del loro congiunto, uno de “I Giusti tra le Nazioni”. Ed è giusto perciò, oltre che doveroso, ricordare zio Nicandro Franchitti nel giorno della memoria.

Tonino Atella