New Minibasket Isernia, domani Open Day gratuito al Parco della stazione

La New Minibasket Isernia aspetta tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 13 anni domani, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 16.00, presso il campo da basket situato all’interno del parco della stazione di Isernia. L’Open Day è gratuito e non comporta vincoli di iscrizione.

Sarà l’occasione per divertirsi e avventurarsi in questo meraviglioso sport e, se lo si desidera, di entrare a far parte della famiglia della New Minibasket.

Saranno presenti tutti gli istruttori, oltre al responsabile tecnico Tiziano Rosignoli. Seguiranno e faranno divertire tutti i partecipanti. Saranno inoltre a disposizione per fornire ai loro accompagnatori tutte le informazioni riguardanti i corsi.

L’appuntamento – lo ricordiamo – è al campo di basket del Parco della stazione a partire dalle ore 16:00 di domani, sabato 10 settembre.

Per saperne di più si può contattare Tiziano Rosignoli al numero 3491863322.