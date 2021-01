Nevicate importanti su alcune Statali molisane, traffico regolare grazie ai mezzi dell’Anas

Ha nevicato per tutta la giornata, dalle prime ore di questa mattina e fino al tardo pomeriggio, su alcune zone del Molise, principalmente in Alto Molise. Interessate dalle nevicate anche alcuni Statali sulle quali si è creato un importante strato nevoso. Tuttavia non si sono registrati problemi alla viabilità grazie soprattutto ai mezzi dell’Anas che hanno garantito la pulizia delle Statali con mezzi sgombraneve e spargisale.

Nello specifico le precipitazioni nevose si sono verificate lungo la SS 17 (dal chilometro 163 al chilometro 151+035), lungo la SS 17 (dal chilometro km 14 al km 18+700), lungo la SS 652 (dal chilometro 6 al chilometro 13+300), lungo la SS 158 (dal chilometro 7+000 al chilometro 16+000).

Particolarmente abbondanti le precipitazioni in zona Rionero Sannitico e Pizzone.

Tuttavia, come detto, il traffico è sempre stato regolare.