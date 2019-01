Nevicata d’altri tempi ad Isernia, Vigili del Fuoco in azione in Alto Molise

In provincia di Isernia la neve è scesa copiosa a partire dal tardo pomeriggio di ieri. Le immagini girate poco dopo la mezzanotte testimoniano la situazione sulla SS 650 Trignina, nei pressi del bivio di Pescolanciano e nel capoluogo pentro, dove da anni non si assisteva ad una nevicata così. Non differente la situazione questa mattina in quanto intorno alle 8 la strada ancora non era stata interessata dal passaggio dei mezzi spartineve.

Di oltre 30 centimetri la coltre bianca caduta in Alto Molise dove alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati. A Capracotta se ne contano 70 di centimetri ma il paese resta assolutamente raggiungibile. Per tutta la notte in funzione mezzi spartineve che hanno tentato di limitare i disagi.