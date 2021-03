La perturbazione che sta investendo tutto il Centrosud si fa particolarmente sentire in Altomolise, dove è in corso una nevicata su tutti i centri maggiori. Nella foto la centrale zona di Sant’Antonio ripresa dalla web cam installata nel punto più alto. Nell’altra immagine la situazione ieri sera intorno a mezzanotte, quando ha iniziato a nevicare e la temperatura è arrivata a meno cinque per un inizio di primavera decisamente “gelato”.