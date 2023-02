Neve, turisti bloccati sulla strada ghiacciata per Capracotta: “Non si è visto neanche un mezzo”

La disavventura questa mattina, 5 febbraio, dopo l’ondata di maltempo della notte. Sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti a causa del mare forza 8. Fiocchi anche sul Molise centrale ma per fortuna senza problematiche

La neve è tornata a cadere in Molise. Una intensa nevicata si è verificata nella notte tra sabato e domenica 5 febbraio nelle zone dell’alto Molise e in particolare a Capracotta dove questa mattina i tanti turisti che volevano approfittare della dama bianca per una giornata sulle piste da sci hanno avuto difficoltà a raggiungere la località in provincia di Isernia.

Come testimoniano le foto che ci sono state inviate da un nostro lettore diversi automobilisti, dopo più di un’ora di attesa lungo la strada di collegamento con Capracotta, sono dovuti tornare indietro a causa del ghiaccio presente sull’arteria stradale e dell’impossibilità a proseguire lungo la strada di competenza della Provincia di Isernia che si sarebbe dovuta occupare della pulizia liberando dal ghiaccio e dalla neve l’arteria di collegamento.

“Per oltre un’ora – raccontano al Quotidiano del Molise – non si è visto nessuno. Né mezzi spazzaneve né spargisale. Siamo rimasti bloccati in attesa che qualcuno arrivasse ma così non è stato. A quel punto non abbiamo potuto fare altro che girarci e tornare indietro. E’ un peccato che si sia verificata questa situazione”.

Assenza di mezzi per la pulizia delle strade anche a Pescolanciano come hanno affermato gli stessi automobilisti che per più di 30 chilometri non hanno visto nè un mezzo spazzaneve né spargisale.

Risveglio innevato anche in provincia di Campobasso dove i fiocchi hanno fatto capolino nella notte dopo il considerevole calo delle temperature che si è verificato nel pomeriggio di ieri. Tetti imbiancati in diversi Comuni dell’hinterland di Campobasso e una leggera spolverata di neve ha fatto capolino anche sul capoluogo di regione per fortuna non creando difficoltà alla circolazione.

Maltempo anche in basso Molise: la costa è flagellata dal vento gelido che da ieri ha costretto la Capitaneria di Porto a sospendere i collegamenti con le Isole Tremiti a causa del mare da nord-est con forza 8. L’ondata di maltempo dovrebbe proseguire ed intensificarsi nelle prossime ore, con altre nevicate previste in gran parte del Molise.