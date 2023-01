Neve sul Molise, le previsioni per la giornata di oggi 20 gennaio

Nella giornata odierna (20 gennaio) stando alle previsioni del sito specializzato meteoinmolise.com “E’ in arrivo una perturbazione che porterà tanta neve sulle nostre regioni: vediamo nel dettaglio le previsioni.



Neve Molise: Mattino

Mattina tutto sommato tranquillo e dal cielo sereno. Temperature invernali con valori non oltre i 2 gradi nella ore centrali sul Capoluogo e 6-7 in pianura. Temperatura massime di – 2 ° C in montagna.

Neve al pomeriggio entro le 19.00

Un minimo al suolo in formazione sul Tirreno apporterà un generale peggioramento invernale sulla nostra regione.

Le prim nevicate inizieranno ad interessare l’ area del Matese e Isernia per poi estendersi a tutto il Molise entro le 19.00. Quota neve mediamente posta a 500 m.s.l.m.

Fino a quell’ ora previsti 5 cm sul Capoluogo di regione, 8 – 10 sull area di Cercemaggiore”.