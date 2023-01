Neve su Campobasso, numero verde per le segnalazioni: 92 mezzi già in allerta e operativi

È operativa la sala di coordinamento per i servizi di sgombero neve e viabilità affidati dal Comune di Campobasso alla Servizi e Ambiente Spa (SEA).

Il Piano operativo Neve è operativo già dalla scorsa notte con i mezzi impegnati nelle operazioni di spargimento del sale, ed è pronta ad affrontare le criticità con 13 mezzi (di cui 8 attrezzati con spargisale) di proprietà SEA e ben 74 mezzi forniti da privati (di cui 52 trattori e 22 bobcat) e 5 ulteriori mezzi spargisale.

La Sala di coordinamento permanente allestita presso la sede della SEA garantisce il coordinamento dei mezzi ed è in perenne contatto non solo con gli operatori dedicati, ma anche con la Prefettura e la Protezione civile.

La sala di coordinamento gestisce anche le segnalazioni dei cittadini che possono contattare la sede operativa al Numero Verde dedicato 800 99 33 80 per segnalare, in particolare, necessità per le categorie bisognose alle quali bisogna garantire la massima priorità di intervento.

Per agevolare la circolazione nella giornata di domani, è stata disposta la chiusura delle scuole a Campobasso.