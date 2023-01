Neve, scuole chiuse domani venerdì 27 gennaio a Cercemaggiore

Viste le previsioni meteo delle ultime ore con il ritorno delle nevicate sul Molise, specialmente in alcuni Comuni dell’entroterra già coperti dalla coltre bianca, alcuni sindaci stanno predisponendo la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani, venerdì 27 gennaio. Di seguito, i Comuni interessati (elenco in aggiornamento):

CERCEMAGGIORE. Il sindaco di Cercamaggiore, Gino Donnino Mascia, considerato le neve caduta nelle ultime ore e che in paese sono presenti notevoli accumuli di neve e ghiaccio, visti inoltre gli avvisi della Protezione civile ha disposto con propria ordinanza la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 27 gennaio 2023.