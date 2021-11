Neve, scuole chiuse a Santa Croce di Magliano e Colletorto

Lezioni sospese per la prima neve della stagione autunnale in Molise

La prima neve della stagione ha imbiancato il Molise. “A causa dell’inattesa e copiosa precipitazione nevosa, per oggi 30 Novembre 2021, sono sospese le lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado a Santa Croce di Magliano”. A comunicarlo è stato il sindaco del comune molisano, Alberto Florio.

Lezioni sospese anche a Colletorto a causa delle condizioni meteo avverse. A darne comunicazione il sindaco Cosimo Damiano che ha disposto la sospensione delle attività scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado nel paese molisano.

Brusco calo delle temperature

Per le prossime ore, le previsioni indicano ancora un calo delle temperature che potrebbe portare la neve fino a basse quote. Da domani, mercoledì 1 dicembre, un nuovo vortice alimentato da correnti in discesa dal Nord Europa arriverà sull’Italia scatenando l’ennesima ondata di maltempo,