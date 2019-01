Neve, premiati gli scatti più belli

L’Associazione Fotografica Culturale Frosolone, in collaborazione con la Proloco Frosolone e con il Patrocinio del Comune di Frosolone, organizza la terza edizione del concorso fotografico “Ma chi l’ha vista mai” sul tema: nevicata del 2019.

Le fotografie potranno ritrarre situazioni singolari, particolari interessanti o ambientazioni tipiche. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori. La quota di partecipazione al concorso, a titolo parziale di contributo alle spese è di 5 euro a partecipante. Le fotografie dovranno essere presentate in formato cartaceo 20×30 su cartoncino nero 30X40. Le fotografie dovranno essere chiuse in un plico e le stesse non vanno firmate; sul retro del dovrà essere incollato un talloncino su cui scrivere il numero progressivo delle immagini. All’interno del plico dovrà essere inserita la liberatoria e la scheda di partecipazione più la quota di partecipazione scaricabile sul sito. www.obiettivofrosolone.it. entro il 10 febbraio 2019.

Le foto dovranno essere inviate obbligatoriamente anche in formato jpg (preferibilmente in formato raw ) con dimensione massima di 10 MB e devono essere prive di ritocchi o fotomontaggi che ne alterino le caratteristiche originali all’indirizzo email affrosolone@gmail.com entro il 10 febbraio 2019.

Sono previsti i seguenti premi per le prime tre migliori foto: cento euro più targa ricordo al primo classificato; cesto di prodotti tipici e targa ricordo per i secondi classificati e targa ricordo per il terzo. Tutte le fotografie saranno esposte al pubblico per un periodo che va dal giorno 22 al 24 febbraio prossimi La premiazione si terrà nello stesso locale della mostra il giorno 24 febbraio alle ore 18.