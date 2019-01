Neve, le ultimissime di MeteoinMolise

Gli esperti di MeteoinMolise monitorano costantemente le previsioni con riferimento alla perturbazione che si sta abbattendo sulla nostra regione con forte raffiche di vento e neve che è scesa copiosa in Alto Molise. Imbiancato anche il capoluogo e in qualche comune del Basso Molise. Al momento le precipitazioni nevose sembra abbiano concesso una tregua, secondo gli esperti durerà poco. Infatti, secondo un nuovo bolletino meteo diramato in queste ore (delle ore 17,03) correnti gelide di matrice artico-continentale apporteranno freddo e neve su tutta la regione. Saranno maggiormente interessate dai fenomeni le aree dell’Alto Molise, soprattutto quelle a ridosso dell’Abruzzo, e del Molise centrale. Si prevedono accumuli anche importanti nel corso delle prossime 24/48 ore.