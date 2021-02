Neve, gli studenti di Campobasso chiedono sicurezza e scuole chiuse

“Dall’inchiesta effettuata il 14 febbraio 2021 sulla pagina Instagram dell’Unione degli Studenti Campobasso – si legge in una nota degli Uds Campobasso – si legge che il 95% degli studenti e delle studentesse ritiene rischioso raggiungere la propria scuola a causa della neve e delle strade provinciali non pulite. Il 93% annuncia di avere difficoltà con i mezzi di trasporto come autobus e treni. Il problema del sovraffollamento e del malfunzionamento del trasporto pubblico locale esiste da tanto tempo, ma con una situazione come quella registrata nelle ultime ore gli studenti richiedono non solo tutela e sicurezza, ma anche una scuola capace di affrontare determinate difficoltà.”