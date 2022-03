Neve, gelo e poi le buche sull’asfalto: il calvario di pedoni e auto a San Giovanni dei Gelsi

La denuncia di un residente della contrada di Campobasso: “Da anni si creano veri e propri crateri che devo evitare ogni volta che esco”

Prima le piogge incessanti, poi il gelo, la neve e il ghiaccio. Così è accaduto che le malmesse strade di Campobasso si sono prima imbevute d’acqua che ha scavato solchi inesorabili al di sotto del manto stradale in cui poi s’è infilato il gelo che ha spaccato tutto e ha contribuito ad aumentare a dismisura il numero di dissesti, buche, voragini in ogni quartiere della città. Una testimonianza emblematica ci è arrivata in redazione tramite una foto scattata da un nostro lettore a San Giovanni dei Gelsi, il quale ha ribadito, anche dal suo profilo social ufficiale, che “da anni ormai si creano spesso buche. Se ci finisci dentro con l’auto fai danni. Non sto neanche a lamentarmi, ma posto la foto di cosa devo evitare nell’ultimo periodo ogni volta che esco”.

Dunque, ancora una volta, a causa della neve e del ghiaccio, le strade cittadine subiscono un ulteriore dissesto tappezzandosi di veri e propri crateri. Le persone e le automobili sono costrette ad una gimcana senza fine con il rischio di incorrere in incidenti e pericoli sull’asfalto che, nelle prime ore del mattino e della sera, è rivestito di ghiaccio. Una situazione pericolosa, ma soprattutto intollerabile cui le istituzioni cittadini devono porre rimedio al più presto prima che si verifichino conseguenze ancora più tragiche.