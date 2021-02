Neve e venti gelidi: il Molise nella morsa del freddo siberiano

La tanto attesa perturbazione è arrivata anche in Molise. Il gelo siberiano è calato sulla nostra regione. Da questa notte continua a nevicare su Campobasso, su Trivento e in diversi paesi dell’entroterra e dell’alto Molise. Sulla costa, invece, continua a piovere abbondantemente. Intanto per le prossime ore è previsto un ulteriore calo delle temperature che farà scendere la colonnina di mercurio con temperature più rigide che potrebbero portare la neve fino a quote pianeggianti.

