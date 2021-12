Neve e paesi isolati: per Tiziano Di Clemente, cantonieri da riassumere

Se ci fossero stati i cantonieri tutto questo non sarebbe accaduto. E’ bastata una prima neve a mandare in tilt i collegamenti con l’Altomolise e far luce sulla disastrosa politica dell’Amministrazione provinciale di Isernia, per il servizio di sgombero neve, come già hanno denunciato Andrea Greco e i sindaci altomolisani.

L’attacco arriva da Tiziano Di Clemente del Pcl, strenuo difensore dei cantonieri licenziati da via Berta.

Un servizio essenziale, gravemente danneggiato da quando la provincia effettuò nel 2016 la scelta della privatizzazione del servizio, più costosa e meno efficiente, smantellando tutto quel patrimonio professionale che gli operai cantonieri avevano brillantemente garantito, ancorché part time, precari e con paghe da fame, accusa Di Clemente.

Studiammo e pubblicammo tutti i dati che dimostravano come era ben possibile la stabilizzazione dei cantonieri, rappresentando solo il 2% del bilancio della provincia, ed essendo rispettati tutti i parametri negati dai consiglieri e Presidenti, da Coia a Di Pasquale, sino all’attuale Ricci.

Col risultato dell’attuale flop del “piano neve” e dell’insufficiente servizio di manutenzione e sicurezza stradale, di costi maggiori per i profitti da pagare all’appaltatore, minore professionalità, più precariato, più sfruttamento, minore occupazione e minore sicurezza sul lavoro.

Quella possibilità di stabilizzazione è però ancora possibile, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022, per cui Di Clemente diffida il Presidente Ricci ad attivare con urgenza le relative procedure.

Sull’argomento sono tornati anche il sindaco di Capracotta, Paglione, e il consigliere regionale Andrea Greco, affermando come sia bastata la prima neve per mettere a nudo tutta la precarietà dell’organizzazione del servizio che fa capo alla provincia di Isernia.

Si continua, purtroppo, a non garantire alcuna certezza alla nostra comunità ed è ovvio che con queste premesse diventa davvero difficile immaginare di costruire un’idea di futuro per il nostro territorio.

Ormai sta prevalendo la rassegnazione e il servizio di sgombero neve, che è stato per tanto tempo motivo di orgoglio per la provincia di Isernia, oggi è diventato solo un lontano ricordo.