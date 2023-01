Neve e ghiaccio, divieto di transito sulla Statale 17 per i mezzi pesanti

L’ordinanza di Anas riguarda i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate

Dopo i gravi disagi che hanno interessato molti cittadini rimasti bloccati sulla Statale 17 in occasione della nevicata della scorsa settimana, a causa principalmente di una bisarca che si è intraversata ed ha bloccato la circolazione, l’Anas corre ai ripari. E, con propria ordinanza, la numero 3 del 2023, ha imposto il divieto di transito sulla Statale, da Pettoranello del Molise a Bojano, su tutte le corsie, per i tir con portata superiore alle 7,5 tonnellate, in caso di neve o ghiaccio.

“Divieto di transito su SS 17, dal km 182+000 al km 207+169, dal comune di Pettoranello del Molise (IS) al comune di Bojano (CB), – si legge nell’ordinanza – su tutte le corsie a partire dalle ore 08:00 del 26/01/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti veicoli che trasportano merci con massa complessiva superiore a 7,5t. in caso di neve o di strada ghiacciata.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio (freezing rain). La presente Ordinanza, in assenza di specifica revoca, si intende espressamente valevole e rinnovata a partire dal 15 novembre di ciascun anno e fino al 15 aprile di ciascun anno successivo. Restano esclusi dagli obblighi della presente Ordinanza i mezzi di soccorso e di protezione civile, il servizio trasporto collettivo pubblico e privato nonchè quelli circolanti per l’effettuazione delle attività manutentive antighiaccio e sgombero neve stradale. L’apposizione della segnaletica indicante l’inizio del divieto di transito il divieto di transito, in caso di neve o di strada ghiacciata, ai veicoli di massa superiore a pieno carico superiore a 7,5 t. La presente Ordinanza verrà resa nota all’utenza in transito mediante installazione di apposita segnaletica.”