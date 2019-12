Neve e gelo non hanno causato problemi alla viabilità regionale grazie al lavoro dell’Anas

La prima ondata di freddo che si è abbattuta sulla regione, portando i primi fiocchi di neve e temperature rigide, non ha causato, però, problemi alla viabilità regionale. L’Anas, infatti, non ha riscontrato problemi sulle arterie di proprie competenza grazie ad un lavoro degli operatori regionali. E’ stato, infatti, effettuato un buon servizio di spargimento sale e sgombero neve dove si sono riscontrati accumuli consistenti.

L’unico problema si è verificato sabato sulla Trignina dove è stato registrato un tamponamento a catena, causato, però, dall’imprudenza degli automobilisti: tutti i mezzi coinvolti, infatti, non montavano pneumatici da neve e le gomme oltretutto erano consumate.

Per questo l’Anas consiglia di mettersi in viaggio in queste circostanze sclusivamente con pneumatici da neve o catene a bordo.