Neve copiosa in Alto Molise, fiocchi anche sul capoluogo di regione (FOTO E VIDEO)

Nevica già in maniera ciopiosa in Alto Molise: fiocchi abbondantanti nel primo pomeriggio di opggi (mercoledì 2 gennaio 2019) a Capracotta (FOTO) e Vastogiradi (come si evince dal video). La coltre bianca sta iniziando ad interessare anche Agnone.

E’ iniziato a nevicare, così come da previsione, anche in provincia di Campobasso. Precipitazioni che stanno interessando anche il capoluogo di regione.

LE PREVISIONI METEO DETTAGLIATE QUI

VASTOGIRARDI ALLE 15.30



BUFERA A PRATO GENTILE



IN FOTO CAPRACOTTA