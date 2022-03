Neve, Colagiovanni assolve l’amministrazione: «Ondata non prevista»

L’ex assessore stoppa le polemiche: «I problemi seri sono altri». Trivisonno (Pd): «Colti di sorpresa e impreparati»

I cumuli di neve e ghiaccio ammassati ai lati della strada e sui marciapiedi, oltre a scatenare malumori e critiche diffusi tra i cittadini di Campobasso, non ha (e non poteva per ovvi motivi) lasciare indifferenti gli esponenti della minoranza in Consiglio comunale. Il capogruppo dei Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni, ha analizzato quanto accaduto negli ultimi giorni: “Dopo la prima nevicata di domenica scorsa, 27 febbario, il Comune ha saputo rispondere alla città. Infatti la Sea – ha sottolineato – lavorando con anticipo, lo ha dimostrato come ho potuto verificare con il collega Annuario nel centro storico. Martedì 1° marzo le condizioni meteo non davano la quantità di neve che poi è caduta e, quindi, si sono fatti travolgere. Sono stato assessore e, dunque, bisogna essere onesti: non si attacca il sindaco, ma un gruppo di persone che ci lavora. Per questo, non me la sento di scaricare tutto sull’amministrazione anche se, dopo l’allerta meteo, bisogna tenere pronti i mezzi. Questo – ha osservato il consigliere dei Popolari per l’Italia – è stato uno dei primi episodi in cui il M5S cittadino si è potuto confrontare: non so se sia stata superficialità o se davvero i siti non portavano quell’abbondante nevicata”.

A differenza del capogruppo del Pd, Colagiovanni non ha fatto interrogazioni. “Parlare ed opporsi per far scendere il gradimento dell’amministrazione è facile – ha tagliato corto –, ma non per questo intendo difenderla. Ad ogni modo, ha fatto bene il collega Trivisonno esercitando la sua prerogativa di consigliere. In questa occasione, tuttavia, ci tengo a ringraziare ogni singolo operatore che ha lavorato domenica e anche martedì. Sono quelli che al freddo e al gelo cercano di ripristinare la normalità. Comunque, il sindaco risponderà all’interrogazione e valuteremo in base a cosa dirà. Oggi abbiamo problemi seri, anche se capisco le esigenze e il nervosismo dei campobassani. Ma chi si aspetta che dobbiamo attaccare Gravina e il M5S solo perché sono loro ad amministrare – ha concluso Colagiovanni – non troverà sponda nei Popolari per l’Italia”.

“Le polemiche sulla neve a volte stancano e vanno via come la neve stessa. Ma lo scorso 1° marzo è sembrato che l’amministrazione comunale fosse stata colta di sorpresa e ci sono stati parecchi disagi”. Ne è convinto il capogruppo del Pd, Giose Trivisonno, il quale nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione cui il sindaco darà risposta nel prossimo Consiglio comunale. “Nei giorni precedenti, la Sea ha lavorato bene e faccio i complimenti agli operatori, ma martedì scorso qualcosa non ha funzionato. È polemica? – si chiede l’esponente Dem –. Non lo so, ma è diritto-dovere di un consigliere comunale di opposizione dire sempre che va tutto bene a prescindere o giustificare gli errori dell’amministrazione dicendo ‘so ragazzi’. Non funziona così. Quando si fanno le cose buone si dice – ha concluso Trivisonno – così come si deve sottolineare quando ci sono difficoltà”.

IN ALTO L’INTERVISTA A SALVATORE COLAGIOVANNI

IN BASSO L’INTERVISTA A GIOSE TRIVISONNO