Neve, bufera sulla Trignina: circolazione difficile anche sulla Statale 17. Primi fiocchi anche a Isernia

La prima neve del 2023 è arrivata anche a Isernia, coprendo di un manto bianco tutte le strade. Intanto in Altomolise la situazione peggiora con il passare delle ore. Nelle immagini la Trignina investita in pieno fa una bufera di neve che rende molto difficile la circolazione. Polizia Stradale e Anas monitorano attentamente la situazione.

Sulla strada statale 17 “Dell’appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” il traffico è provvisoriamente bloccato, ore 18.20, per un mezzo pesante inframezzato in carreggiata all’altezza del km 186,700, a Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia.

Nel tratto sono in corso precipitazioni nevose.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

