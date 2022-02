Neve abbondante su Campobasso, piccoli problemi alla circolazione

Le strade del capoluogo non sono apparse perfettamente pulite, nonostante i 50 mezzi in azione

Continua a nevicare abbondantemente a Campobasso e nella tarda serata di oggi, sabato 26 febbraio, poco dopo le 20.30, erano presenti quasi 25 centimetri di neve. A fine evento, domani sera, l’accumulo dovrebbe sfiorare i 50 centimetri.

Una nostra troupe ha effettuato un giro per la città per constatare la situazione e verificare eventuali problemi alla circolazione. Qualche inconveniente si è verificato, principalmente a causa di automobilisti indisciplinati che si sono messi al voltante senza montare gli pneumatici da neve, ma anche perché il manto stradale, come si evince dal video, non era perfettamente pulito.

A parte gli accumuli, il pericolo maggiore al momento è rappresentato dal ghiaccio. Il sindaco Gravina ha fatto sapere che sono all’opera 46 spazzaneve e 4 spargisale.

