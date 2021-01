Neve abbondante e freddo sulle Mainarde, l’amore dei molisani per le loro alture

Inverno rigido un po’ dappertutto nella Penisola, con valori climatici in picchiata specie in altura. Sul tema le Alpi la fanno da padroni, ma a tanto non sfugge anche il centro sud, Molise compreso. Territorio che da una parte presenta il massiccio del Matese a cavallo tra la nostra regione e la Campania e dall’altra la tipica e più ”dura” (relativamente a valori climatici e precipitazioni nevose) catena appenninica delle Mainarde tra Abruzzo e Molise. In quest’ultimo caso le cime raggiungono altezze oltre i 1.800 metri e nel periodo si presentano ricoperte da abbondantissima coltre bianca, mentre le nuvole avvolgono i picchi più alti nascondendoli spesso alla vista. Tra tali alture, vallate e paesaggi mainardici più considerevoli meritano senz’altro la citazione “La Meta” e “Valle Venafrana”, indubbiamente i biglietti da visita del massiccio molisano/abruzzese. Nel corso delle “belle stagioni” climaticamente parlando, ossia in primavera ed estate, “Valle Venafrana” e “ La Meta” vengono raggiunte con buona frequenza da appassionati della montagna per ritrovarvi impronte e tracce di animali selvatici tipici, riscoprendo altresì erbe ed ambienti mainardici unici ed assai suggestivi, vera goduria di appassionati della natura e delle scalate in quota. Nel periodo attuale è invece la neve a farla da padrone, ricoprendo e custodendo tutto gelosamente per tornare a riproporlo col bel tempo da aprile in poi a quanti d’ambo i sessi e di ogni età apprezzano ed amano la montagna. Ma anche per offrirlo a greggi e mandrie portate in cima da pastori ed allevatori molisani perché si sfamino nel periodo estivo quando in pianura non c’è erba per i loro animali. Ed allora, in attesa di tanto, d’inverno non restano che i suggestivi clik fotografici ad esempio dal territorio di Conca Casale, Molise dell’estremo ovest a confine col Lazio, per “gustare” da lontano il massiccio mainardico, le sue nevi e le nuvole che l’avvolgono, immaginando quanto nel periodo fanno gli animali che vivono su tali montagne per sfuggire al gelo e sopravvivere. Per poi tornare ad ospitare, sempre le Mainarde, uomini, donne, greggi e mandrie riproponendo il magnifico ciclo vitale della natura.

Tonino Atella