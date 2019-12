Neve a Natale? Un’illusione, per ora spiragli di sole e temperature miti

Vi aspettate o sperate in un Natale con la neve? Potreste rimanere delusi stando alle previsioni meteo che riguardano la settimana che sta per arrivare con temperature leggermente al di sopra della media del periodo con massime comprese fra i 10° e i 16°.

Già oggi domenica 15 settembre un campo di alte pressioni abbraccia il Molise garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare tuttavia l’arrivo entro sera di addensamenti sui settori occidentali di Molise e Basilicata ma senza fenomeni nonché banchi di nebbia in formazione nottetempo su pianure e vallate interne. Si apre un periodo anticiclonico sul sud-est, molte nubi e nebbie sulle aree ioniche, un peggioramento è previsto a metà settimana. Un più deciso rinforzo di un campo anticiclonico tra Puglia, Basilicata e Molise favorisce una fase più stabile anche in vista dei primi giorni della nuova settimana. Tuttavia da lunedì’ correnti umide meridionali favoriranno il ritorno di foschie dense o nebbie nelle ore più fredde. Contesto fosco, copertura nuvolosa frequente e cieli grigi sulle aree Ioniche anche nelle ore diurne, meglio altrove. Poi sul finire di mercoledì si avvicinerà una perturbazione da Ovest con maggiori effetti attesi per giovedì prossimo.