Neve, a Capracotta superato il metro: primo record stagionale (FOTO)

CAPRACOTTA

L’ondata di maltempo che interessa l’intera provincia di Isernia ha fatto segnare il primo record stagionale a Capracotta con un metro di neve caduta durante la notte scorsa. «La situazione è sotto controllo – ha dichiarato il sindaco Candido Paglione – le quattro strade provinciali, per accesso e uscita dal paese, sono percorribili. Gli unici fastidi li stiamo riscontrando per la pulizia delle strade urbane a causa di auto parcheggiate male». Chiusi, per l’intera giornata di oggi, gli impianti di sci di fondo di Prato Gentile per ragioni di sicurezza.

E ancora una volta Capracotta torna a far parlare di sé rimbalzando anche sulle tv nazionali. Infatti, sia il Tg3 della Rai Nazionale e sia Studio Aperto su ItaliaUno ha dedicato un servizio al piccolo paesino altomolisano dove la dama bianca ha nuovamente superato il metro.