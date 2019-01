CAMPOBASSO

L’irruzione artica, così l’hanno soprannominata i meteorologi, che si sta abbattendo sull’Italia colpendo anche la nostra regione non accenna a dare tregua. Temperature in picchiata, anche fino anche a due cifre sotto lo zero in Alto Molise, dove la neve è scesa copiosa. E in particolare il forte vento ha contribuito a creare diversi accumuli, ma il vero pericolo resta il ghiaccio.

In generale, la situazione sembra essere sotto controllo e costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, che presidiano costantemente le arterie principali anche in soccorso di diversi automobilisti rimasti in panne sul raccordo Ingotte. Numerosi in queste ore anche gli interventi da parte dei Vigili del fuoco accorsi in aiuto di diversi autotrasportatori rimasti bloccati e impossibilitati a ripartire. Al momento è possibile transitare solo se dotati di catene.

Qualche criticità si è riscontrata anche nel capoluogo anche se non si sono registrate particolari emergenze. In particolare, si segnala qualche autobus rimasto bloccato in centro e un’ambulanza rimasta ferma per più di mezz’ora una traversa di viale Manzoni.

Il presidente della Sea Stefano Sabatini ha assicurato che tutti i mezzi sono in funzione. Sono circa 67 i mezzi esterni e 10 della Sea al momento operativi tra cui spartineve, bobcat e spargisale.

Intanto il sindaco Battista raccomanda agli automobilisti di utilizzare la massima prudenza, di non sottovalutare l’insidia del ghiaccio e di non parcheggiare le vetture in luoghi dove potrebbero intralciare il passaggio di mezzi spargisale, spartineve e di soccorso.

Inoltre, in vista delle precipitazioni che potrebbero intensificarsi nelle prossime ore la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla su tutta la regione e arancione sulla costa dove qualche timido fiocco ha fatto la sua comparsa. A Termoli, infatti, particolari disagi si segnalano a seguito del forte vento che continua a soffiare incessantemente. Sono stati, infatti, interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti a seguito di un avviso di burrasca con mare forza 8.

Intanto, la macchina della solidarietà si è attivata in soccorso dei senza fissa dimora. Infatti, in molti questa notte hanno trovato rifugio nel capoluogo presso la Casa degli Angeli della Caritas diocesana.