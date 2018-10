CASALCIPRANO

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ivi ubicati in conseguenza degli eventi del mese di gennaio 2017 per cui si è completata la ricognizione dei fabbisogni.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 ottobre 2018.