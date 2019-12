Neuromed: si inaugura il centro di odontoiatria

In collaborazione con Denti e Salute

La salute dei denti è una componente essenziale del benessere generale dell’individuo, dalla corretta funzionalità della masticazione alla prevenzione delle carie, dalla salute delle gengive ai problemi posturali. La medicina moderna vede l’attenzione alla salute della bocca non più come un fatto puramente estetico o al più legato alla classica carie, ma come un elemento importante nel quadro di una vita salutare.

Sono queste le premesse su cui nasce il Centro Odontoiatrico che verrà inaugurato martedì 17 dicembre alle ore 11:00 nella piattaforma ambulatoriale Neuromed, di Via Atinense a Pozzilli.

Nel corso della cerimonia il professor Roberto Weinstein, Direttore Scientifico del Gruppo Denti e Salute che collabora con Neuromed in tale settore, affronterà proprio il tema di una odontoiatria che si interfaccia con tutte le branche mediche, comprese quelle neurologiche. Il suo intervento verterà infatti su “Le correlazioni con la medicina del sonno, la neurologia, la neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, l’otorinolaringoiatria e il centro di deformità vertebrale”. Presente il Direttore Sanitario del Centro di Odontoiaria, il dottor Giovanni Petrecca e i vertici dell’I.R.C.C.S. Neuromed.