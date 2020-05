Neuromed, negativi anche i tamponi di controllo sui sei pazienti guariti

Sono arrivati anche i risultati dei tamponi di controllo sui sei pazienti Neuromed che già erano stati dichiarato guariti dal Coronavirus. I risultati hanno confermato l’esito negativo al Covid-19. In occasione dei tamponi effettuati che hanno accertato la prima negatività la direzione aveva già espresso «la soddisfazione per questo importante traguardo, conseguito grazie all’impegno profuso da tutto il personale, che ci infonde nuovo entusiasmo per riprendere l’attività di cura e trattamento delle patologie alle quali l’Istituto è dedicato. Tutto il nostro personale sanitario si è prodigato con impegno e professionalità per superare l’emergenza che ha richiesto l’attivazione di protocolli e percorsi assistenziali COVID dedicati, coerenti con le linee guida sanitarie emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute».